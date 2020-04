Obajtek: PKN Orlen przeznaczył łącznie ponad 100 mln zł na walkę z koronawirusem

– Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której liczy się czas reakcji. Dlatego jako firma odpowiedzialna społecznie aktywnie angażujemy się w działania rządu na rzecz walki z epidemią koronawirusa. Pomoc kierujemy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzeba, czyli przede wszystkim do placówek medycznych. Łącznie na środki higieny i ochrony oraz na sprzęt medyczny PKN Orlen przeznaczył już 100 mln zł – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w osobnym komunikacie.

Koncern do tej pory zakupił 7 mln masek chroniących przed zakażeniem koronawirusem. Trafią one głównie do Agencji Rezerw Materiałowych i Fundacji Orlen, które zadecydują o ich dalszej dystrybucji.

– PKN Orlen zakupił dwa rodzaje masek ochronnych. Pierwszy to trójwarstwowe maski jednorazowe, których zewnętrzne warstwy wykonane są z materiału antybakteryjnego, natomiast wewnętrzna stanowi bazę filtrującą. Maksymalna szybkość filtracji wynosi 94%. Drugi rodzaj to maski, które ściśle przylegają do twarzy i zapewniają bardzo skuteczne filtrowanie oraz najwyższy stopień ochrony. Wydajność filtra przekracza 96%. Maski te wykorzystywane są przede wszystkim w służbie zdrowia oraz przemyśle chemicznym – czytamy także.

Z kolei Fundacja Orlen przekazała 10 mln zł na pomoc szpitalom w całej Polsce, zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki m.in. poszerzą bazę laboratoryjną, zakupią karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski ochronne i rękawiczki chirurgiczne oraz środki dezynfekcyjne, podano dalej.

„Wsparcie ze strony koncernu na działania związane z walką z epidemią koronawirusa otrzymała również Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli. Na jej potrzeby przekazano dwa samochody dostawcze” – podsumowano w materiale.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj także:

Orlen przeznaczy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem. „Jesteśmy z Polakami na dobre i złe”