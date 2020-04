Brytyjczycy podpalają maszty 5G. Z powodu teorii spiskowych dotyczących koronawirusa

BBC donosi, że co najmniej trzy wieże 5G zostały podpalone w ciągu ostatniego tygodnia. Policja i straż pożarna zostały wezwane do ich ugaszenia. Rzecznik największego operatora komórkowego w Wielkiej Brytanii – Vodafone – potwierdził, że cztery maszty 5G zostały atakowane w ciągu ostatnich 24 godzin. Policja rozpoczęła już dochodzenie w sprawie ich podpaleń się wież 5G.

Co najmniej jeden masz w Birmingham, który nie zapewnia nawet usług 5G, należący do operatora EE, też został podpalony. „Ten maszt służył tysiącom ludzi w rejonie Birmingham, zapewniając im niezbędną łączność 2G, 3G i 4G od wielu lat. Postaramy się przywrócić zasięg tak szybko, jak to możliwe, ale szkody spowodowane przez pożar są znaczne” – powiedział rzecznik EE.

Pogłoski i teorie spiskowe dotyczące związku między technologią 5G i rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaczęły się rozpowszechniać głównie za pośrednictwem sieci społecznościowych. Na Facebooku istnieje wiele grup, których tysiące członków powtarza fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia, że technologia 5G jest szkodliwa.

Co to za teorie? Jedna z nich twierdzi, że koronawirus pochodzi z Wuhan, a chińskie miasto niedawno wprowadziło technologię 5G. Teraz wirus ma rzekomo rozprzestrzenić się na inne miasta, które również jej używają 5G. Oczywiście teorie spiskowe nie wspominają o tym, że pandemia koronawirusa dotarła dopaństw takich jak Iran i Japonia, gdzie 5G nie jest jeszcze używane.

Oczywiście nie ma dowodów naukowych łączących pandemię koronawirusa z 5G, ani dowodów jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych technologii 5G. Full Fact, niezależna organizacja non-profit, weryfikująca fakty w Wielkiej Brytanii, zbadała plotki po tym, jak jedna z brukowych gazet o nich napisała. Co prawda 5G wykorzystuje wyższą częstotliwość fal niż 4G lub 3G, ale organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii odnotowały niższy poziom promieniowania elektromagnetycznego niż stanowią normy.

To oczywiście nie powstrzymało rozprzestrzeniania się teorii spiskowych. Niektórzy Brytyjczycy, jak donosi prasa, nękają nawet pracowników układających kable światłowodowe do instalacji 5G, twierdząc, że po podłączeniu masztów 5G „zabije wszystkich”. Niektóre zajścia zostały nagrane:

Brytyjscy operatorzy zamierzają przedsięwziąć odpowiednie środki i rozpocząć kampanię informacyjną. Tym bardziej, że solidarnie uważają, że podpalenia masztów w dobie koronawirusa zagrażają bezpieczeństwu narodowemu. „Przykro mi o tym donieść, ale wandale przeprowadzili serię ataków podpaleń masztów telefonii komórkowej akurat w czasie wielkiego kryzysu epidemicznego” – powiedział Nick Jeffery, dyrektor generalny Vodafone. „W tej chwili jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Dochodzeniem zajęły się jednostki policji zwalczające terroryzm”.

Rządowy Departament Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) oficjalnie nazwał teorie spiskowe „głupimi”, po tym, jak otrzymywał raporty o podpaleniach masztów. DCMS wezwał sieci społecznościowe do kontrolowania rozpowszechniania tych dezinformacji. „Portale społecznościowe muszą działać odpowiedzialnie i podejmować znacznie szybsze działania, aby powstrzymać te nonsensowne teorie u nich rozpowszechniane” – oświadczył DCMS.

Operatorzy komórkowi w Wielkiej Brytanii są zaliczani do krytycznie istotnych instytucji dla infrastruktury kraju. Mimo to specjalnie utworzonej grupy zachęcającej ludzi do palenia masztów 5G, utworzonej na Facebooku, nie zablokowano od razu. Nawet kiedy Peter Clarke, ekspert ds. infrastruktury sieci komórkowych w Wielkiej Brytanii, zgłosił tę grupę Facebookowi, to firma nie zareagowała. Dopiero po ponownym zwróceniu uwagi, została ona usunięta. Wiele innych nadal jednak funkcjonuje i zachęca do palenia wież 5G.

