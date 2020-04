Do szpitali trafi żel odkażający do rąk od „Wyborowej”

Produkty te, tak niezbędne w czasie pandemii COVID-19, trafią do szpitali zakaźnych w całej Polsce. Dostawa pierwszej partii planowana jest na kwiecień. L’Oréal Polska oraz Wyborowa Pernod Ricard połączyły siły, aby wyprodukować żel do sanityzacji rąk. Druga z firm dostarczy alkohol, pierwsza weźmie się za produkcję.

– W warszawskiej fabryce już kilka tygodni temu rozpoczęliśmy produkcję środków do sanityzacji rąk, które nieodpłatnie przekazujemy potrzebującym. Nadaliśmy temu absolutny priorytet, reorganizując pracę fabryki i wprowadzając wzmocnione zasady bezpieczeństwa, aby chronić także naszych pracowników – powiedziała Ewa Urbaniak, dyrektorka L’Oréal Warsaw Plant.

Teraz fabryka dostosowała swoje linie produkcyjne, aby między innymi z wykorzystaniem alkoholu dostarczonego przez Wyborowa Pernod Ricard, stworzyć żele do sanityzacji rąk.

– W Polsce mogliśmy kontynuować działania, które przeprowadziliśmy także na innych rynkach, gdzie przekazaliśmy alkohol na produkcję środków dezynfekujących lub przekształciliśmy nasze zakłady produkcyjne, dostosowując je do produkcji środków dezynfekujących m.in. w USA, we Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech – powiedziła Fabrice Audan, prezes Wyborowa Pernod Ricard.

Dostawa produktów do szpitali zakaźnych jest planowana na kwiecień. W ramach współpracy obie firmy przekażą łącznie do placówek służby zdrowia w Polsce około 500 tys. opakowań żelu do sanityzacji rąk (100 ml, 65 proc. stężenie alkoholu). Dystrybucja produktów powstałych w wyniku współpracy organizowana jest na potrzeby służby zdrowia w Polsce. Produkty zostaną przekazane do szpitali zakaźnych za pośrednictwem firmy Asclepios, która podjęła się bezpłatnej dystrybucji do wszystkich placówek. Produkty w pierwszej kolejności trafią do szpitali zakaźnych w Zielonej Górze, Poznaniu oraz w Warszawie. Kolejne partie zostaną przekazane innym szpitalom zakaźnym na terenie Polski.

