„Jesteśmy razem. Pomagamy”. Przedsiębiorcy przekazali pomoc wartą 20 mln złotych

Inicjatywa „Jesteśmy razem. Pomagamy” skupia przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w czasie pandemii koronawriusa. Akcja zaczęła się od gestu firmy Drutex, która przekazała w marcu milion złotych na remont i doposażenie czterech pomorskich szpitali. Od tamtej pory pomoc zaczęła płynąć także do innych placówek, które znalazły się w potrzebie, a także osób, które odczuły skutki pandemii. Akcja zatacza coraz szersze kręgi – Dziś mamy już kilkadziesiąt firm na pokładzie. Po niespełna miesiącu, zebraliśmy pomoc o wartości przekraczającej 20 milionów złotych! – mówi dr Radosław Kwaśnicki, koordynator generalny akcji.

Pomoc wartą ponad półtora miliona złotych przekazał Drutex. – Pomagamy z odruchu serca. Zwykłej, ludzkiej chęci wsparcia tych, którzy są na pierwszej linii frontu: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów i innych pracowników służby zdrowia. To nasz obowiązek. Tylko działając razem, wykorzystując nasze doświadczenie w zarządzaniu kryzysem, a także nasze kontakty i struktury, które jako przedsiębiorcy budowaliśmy latami, możemy realnie poprawić sytuację w placówkach medycznych i podnieść poziom bezpieczeństwa pracujących w nich ludzi. Tych, którzy codziennie narażają dla nas swoje życie – mówi Leszek Gierszewski prezes firmy Drutex S.A.

Inna z zaangażowanych firm – Posnet S.A., . zakupiła i przetransportowała do Polski 300 tysięcy maseczek ochronnych, 10 tysięcy kombinezonów medycznych, 10 tysięcy przyłbic ochronnych i 10 przenośnych respiratorów, które trafiły do szpitali w Warszawie, Tomaszowie Lubelskim, Puławach i Przemyślu.

– Chcemy pokazać pracownikom służby zdrowia, że nie są sami. Z podziwem i wdzięcznością obserwujemy ich wielkie poświęcenie w walkę z pandemią COVID-19. Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższych tygodniach ich praca stanie się jeszcze trudniejsza, ale nie pozostaną sami – zaznacza z kolei Andrzej Wodzyński, właściciel i prezes firmy Tubądzin, która już zakupiła dwa respiratory dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Obecnie czeka na transport 30 tysięcy maseczek chirurgicznych i 20 tysięcy maseczek z filtrem FFP2, które trafią do placówek medycznych na terenie województwa łódzkiego.

Długa lista darczyńców

Firma Budimex wsparła szpitale kwotą miliona złotych, LPP zakupiło i przekazało sprzęt ochronny za ponad milion złotych. Pekabex przekazał dwa tysiące maseczek i kombinezonów dla szpitali na terenie całej Polski. Dr. Irena Eris podarowała 30 tysięcy sztuk kosmetyków, które trafiły do 150 placówek medycznych. Somfy w ramach akcji wspiera Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Grupa Kęty w skład której wchodzi m.in. Aluprof, przeznaczyła 600 tysięcy złotych na pomoc lokalnym szpitalom i pogotowiom ratunkowym. Dodatkowo przekazuje też środki ochrony (płyny odkażające, przyłbice).

Pomóc tam, gdzie tego potrzeba

Koordynatorzy akcji są w stałym kontakcie ze szpitalami, zbierając informacje o tym, czego najbardziej brakuje, jakiej formy pomocy potrzebują. Dzięki temu darczyńcy dokładnie wiedzą, co, gdzie i kiedy najlepiej przekazać. Pomoc trafia więc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Do tej pory darczyńcy przekazali już m.in. kilkaset tysięcy maseczek medycznych i ochronnych, kilkaset litrów żeli i płynów do dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, przyłbice i gogle ochronne, tysiące rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów i ochraniaczy na buty. Szpitale otrzymały również specjalistyczny sprzęt i wsparcie przy dostosowaniu oddziałów do przyjmowania zarażonych.

„Te 20 milionów to nie koniec. Do akcji stale dołączają kolejne firmy, które – mimo że często same borykają się z trudnościami – nie szczędzą sił i środków, by pracownicy służby zdrowia wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na pełne wsparcie prywatnych przedsiębiorców” – podkreślają organizatorzy.