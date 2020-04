Czy w pracy trzeba nosić maseczkę zakrywającą usta i nos?

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie doprecyzowujące poprzednie rozporządzenie nakazujące noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Resort określił, kto i kiedy musi nosić maseczki ochronne w miejscu pracy.

I tak obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczkami (lub odzieżą) dotyczy to także pracowników w zakładach pracy, biurach i innych podmiotach. - Jeżeli pracodawca wprowadza wszelkie wymogi bezpieczeństwa, jest zapewniony odstęp między pracownikami, są zapewnione płyny dezynfekcyjne, tam nie ma i nie będzie wymogu, żeby też stosować maseczkę – powiedział Wojciech Andrusiewicz rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Maski albo maseczki zakrywające usta i nos trzeba nosić w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:

administracji publicznej,



wymiaru sprawiedliwości,



kultury,



kultu religijnego,



oświaty,



szkolnictwa wyższego,



nauki, wychowania,



opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,



obsługi bankowej,



handlu,



gastronomii,



usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,



turystyki,



sportu,



obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;



Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).



Nakaz zasłaniania ust i nosa dotyczy tylko pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Zwolnieni z obowiązku są pracownicy, którzy nie mogą nosić maseczek ze względu na stan zdrowia.

Pozostali pracownicy biurowi, którym pracodawca zapewnia rękawiczki jednorazowe lub środek do dezynfekcji rąk, a w przypadku których odległość między stanowiskami pracy wynosi co najmniej 1,5 m, maseczek nosić nie muszą. No chyba, że – jak napisaliśmy – wykonują bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Maseczek nie muszą nosić maszyniści, motorniczy tramwajów i kierowcy autobusów (jeśli ich stanowisko pracy jest oddzielone).

Pracownicy usług i handlu mogą zamiast maseczek nosić przyłbice, jeśli stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

