Pracodawcy RP: Tarcza antykryzysowa nie pomogła. Fala zwolnień w marcu

Zapisy i rozwiązania zaproponowane w pierwsze tarczy antykryzysowej były niewystarczające i są wprowadzane zbyt wolno – twierdzą Pracodawcy RP.

– Rozwiązania przewidziane w pierwszej ‘Tarczy’ nie były dla przedsiębiorców wystarczające. Część firm nie była w stanie dłużej czekać na przyznanie pomocy, innych przedsiębiorców niektóre instrumenty wsparcia w ogóle nie objęły – komentuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy. Jak wyjaśnia, koszty zatrudnienia stanowią znaczną część kosztów prowadzenia firmy – szczególnie w branżach, w których koronawirus dokonał największego spustoszenia. – Przedsiębiorcy gubili się w meandrach dokumentacji i skomplikowanych wniosków o dofinansowanie. Do tego doszły niejasne zapowiedzi zmian w pomocy i w rezultacie przedsiębiorcy poczuli się zmuszeni do radykalnych kroków. Niestety, przedsiębiorcy nadal negatywnie oceniają kondycję swoich firm – tłumaczy Siemienkiewicz.

Pierwsza fala zwolnień

Rząd zapewnia, że proponowane w tarczach rozwiązania mają za zadanie m.in. utrzymanie miejsc pracy. Jak pokazują dane GUS za marzec, pierwsze propozycje rządu nie uspokoiły jednak pracodawców. Dane urzędu potwierdziły wyniki ankiety przeprowadzonej przez Pracodawców RP.

„Niepokojące dane GUS potwierdzają to, o czym wcześniej alarmowali Pracodawcy RP. Z przeprowadzonej w ostatnich dniach marca przez organizację ankiety członkowskiej wynikało, że sytuacja wywołana pandemią zmusza wielu przedsiębiorców do redukcji zatrudnienia. 31 proc. ankietowanych odpowiedziało, że już ją przeprowadziło, a 66,5 proc. zadeklarowało takie działanie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Niestety, aktualne dane GUS to potwierdzają” – czytamy w komunikacie.

Ekspertka zakłada jednak, że kolejne rozwiązania wprowadzane przez rząd mogą zatrzymać falę zwolnień. – Można się też spodziewać, że nowe instrumenty wsparcia firm i pracowników przyniosą wreszcie pożądane efekty. Do przedsiębiorców ma trafić ponad 100 mld złotych pomocy – liczymy na sprawne rozdysponowanie tej kwoty i rozwianie wątpliwości, bowiem nadal brakuje konkretów oraz samego projektu tzw. Tarczy finansowej – dodaje Żukowska-Czaplicka.

