Polska ma największą kopalnię srebra na świecie. KGHM drugim wytwórcą kruszcu

Informację podał KGHM Polska Miedź, powołując się na raport World Silver Survey 2020. W podsumowaniu uznano też, że KGHM w 2019 roku zanotował rekordową produkcję srebra – 1 417 ton i jest to 18 proc. więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku. Około 12 proc. przychodów KGHM pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra.

– Jesteśmy w światowej czołówce. Tak dobry wynik KGHM to wynik naszych konsekwentnych działań i sprawnego zarządzania. Postawiliśmy na realizację strategii i zdecydowanie poprawiliśmy parametry produkcji. Pokazujemy, że polski przemysł ma ogromny potencjał. Brawa należą się kadrze i całej załodze KGHM, dzięki której osiąganie takich sukcesów jest możliwe –powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

Polski gigant od lat zajmuje wysoką pozycję w światowej czołówce największych producentów srebra na świecie. Głównymi odbiorcami srebra produkowanego przez spółkę są Wielka Brytania, USA i Belgia. Firma sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu i jest jednym z największych producentów srebra metalicznego. Metal w postaci gąsek jest zarejestrowany pod marką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association.

Srebro jest dostarczane w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością srebra. Srebro w formie gąsek (sztabek) trafia głównie do instytucji finansowych.

„Produkcja srebra odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku istnieje wydział metali szlachetnych. Powstał po to, żeby odzyskiwać obecne w rudzie miedzi cenne metale szlachetne – srebro, złoto i selen techniczny. Znajdują się one w tzw. czarnym błocie, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości pierwiastka powyżej 99,99 proc. produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg” – czytamy w komunikacie spółki. - czytamy dalej.

Raport „World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Wykonuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

