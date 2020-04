Bill Gates ostrzega przed zbyt wczesnym odmrożeniem gospodarki

Zbyt wczesne odmrożenie gospodarki, które planują wbrew zaleceniom WHO, niektóre stany USA może doprowadzić do „w ykładniczego wzrostu zachorowań” – ostrzega Bill Gates w rozmowie z CNN.

Wielu ekspertów uważa, że decyzja o powrocie do normalności znanej sprzed wybuchu pandemii COVID-19, którą zapowiada część stanów, jest zbyt wczesna. Bill Gates twierdzi, że jeśli do tego dojdzie, to już niedługo w innych miejscach sytuacja może stać się niemal tak dramatyczna, jak w Nowym Jorku. Jego zdaniem poluzowanie możliwości przemieszczania się spowoduje rozprzestrzenianie choroby na inne części kraju, które do tej pory radziły sobie z opanowaniem zachorowań.

Odmrażanie etapami

Bill Gates zaznaczył, że w kwestiach odmrażania gospodarki należy przestrzegać zaleceń wielu ekonomistów i organizacji na czele z WHO. Kluczowe będzie przeanalizowanie kluczowych dla gospodarki i życia społecznego obszarów, które należy stopniowo przywracać. Niezwykle ważne jego zdaniem będzie robienie to z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności tak, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych działań na rzecz zahamowania pandemii.

