PKN Orlen chce mieć docelowo 100 proc. udziałów w Enerdze i wycofać ją z GPW

– Orlen zawsze ma zasadę, by docelowo mieć 100% udziałów w przejmowanych spółkach. Tak zrobiliśmy w Możejkach i Unipetrolu. Być może z czasem to przeprowadzimy także w Enerdze, ale teraz są ważniejsze sprawy – powiedział Obajtek w kuluarach konferencji prasowej. Zapowiedział, że za jakiś czas koncern poda harmonogram tego procesu, ale obecnie koncentruje się na programie synergii obu grup, co będzie wymagało zmian w strategii zarówno Energi, jak i samego PKN Orlen.

– Mamy plan synergii, mocno przeanalizowaliśmy poszczególne obszary biznesowe Grupy Energa. W ciągu dwóch miesięcy przedstawimy plan synergii, a wdrożymy go w ciągu roku - powiedział Obajtek na konferencji prasowej. – Jeśli ktoś twierdzi, że przejęcie Energi odbędzie się ze stratą dla Pomorza, to jest w całkowitym błędzie - dodał.

Jak dodał, przejęcie Energi zostanie sfinansowane z posiadanych przez koncern linii kredytowych oraz ze środków własnych, bez konieczności organizowania zewnętrznego finansowania.

Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energi stanowiące ok. 80% kapitału zakładowego oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu br. PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

