Gospodarka odmrożona od lipca | STUDIO BALKON

– Każde mikroprzedsiębiorstwo może otrzymać mikropożyczkę. Jeśli utrzyma firmę przez trzy miesiące, wówczas pożyczka jest umarzana. Nie jest to warunek nie do spełnienia. Te pieniądze są po to, żeby firmę utrzymać – mówi Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rzecznik MŚP mówi dla „Wprost”, że najprawdopodobniej od 1 lipca gospodarka zostanie odmrożona. Podkreśla, że z dodatkowych środków mogą skorzystać osoby będące na samozatrudnieniu oraz te zatrudniające do 9 pracowników. Jedynym warunkiem umorzenia jest utrzymanie działalności przez okres 3 miesięcy.

Tarcza do poprawy

Adam Abramowicz mówi także, że złożył już stosowne dokumenty ws. wprowadzenia zmian w funkcjonującym już systemie wsparcia. Chce, by zwolnieniem ze składek ZUS zostały objęte osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a korzystające z tzw. „Ulgi na start”. Chce również zmian w przyjętych progach, od których uzależniona jest pomoc dla firm.

– Żeby otrzymać pomoc z PFR w ramach tarczy finansowej, obroty muszą spaść o 25 proc. A co z tymi, którym obroty spadły o 20 proc.? Ja uczę się tej tarczy już ponad miesiąc i mam jeszcze pewne wątpliwości. Co dopiero powiedzieć o przedsiębiorcy – mówi Abramowicz.