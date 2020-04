Już dziś dalsze luzowanie ograniczeń. Premier Morawiecki ogłosi drugi etap odmrażania gospodarki

Pierwszy etap odmrażania gospodarki wszedł w życie 20 kwietnia, dziś premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić drugi. Dzięki pierwszemu obywatele odzyskali większą swobodę w m.in. chodzeniu do kościołów, parków i lasów. Nieco łatwiej jest również zrobić zakupy. Co zmieni się dziś?

Ułatwienia dla turystyki

Jednym z głównych założeń drugiego etapu odmrożenia gospodarki ma być umożliwienie pracy branży turystycznej. Chodzi głównie o hotele i inne miejsca noclegowe. Mówi się, że dostaną one możliwość funkcjonowania, ale przy zachowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego. Premier ma dziś ogłosić także, że w sklepach budowlanych zakupy ponownie będzie można robić także w weekendy.

Ważną informacją ma być także data otwarcia części instytucji kultury. Mowa jednak tylko o bibliotekach czy muzeach. Najbardziej popularne kina i teatry mają zostać otwarte bowiem dopiero w ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki.

Galerie handlowe wcześniej niż zakładano?

Co ciekawe, rząd rozważa przesunięcie niektórych elementów luzowania z etapu trzeciego do drugiego. Jak informował rzecznik rządu Piotr Müller, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeanalizował dane z pierwszego tygodnia po wprowadzeniu pierwszego etapu luzowania. Dzięki temu wiadomo, czy wpłynęło ono negatywnie na liczbę zachorowań na COVID-19. Müller twierdzi także, że do ostatnich chwil trwały dyskusje nad poszerzeniem swobody gospodarczej już w drugim etapie. Chodziło o przeniesienie kilku zapisów z etapu trzeciego do drugiego. Nieoficjalnie mówi się, że może chodzić o stopniowe otwarcie galerii handlowych.

W trzecim etapie ma dojść do otwarcia m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz galerii handlowych.

