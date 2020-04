Jak banki radzą sobie w czasie pandemii? Polacy wyrazili swoje zdanie

Pracownia Kantar na zlecenie Związku Banków Polskich przeprowadziła badanie zadowolenia z pracy banków w czasie pandemii COVID-19.

„Odnotowano stosunkowo powszechny wzrost liczby wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytów zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorców. W jednej trzeciej placówek bankowych wzrost wynosił ponad 50 proc. miesiąc do miesiąca w przypadku kredytów osób indywidualnych, a w jednej czwartej placówek odnotowano równie duży wzrost wniosków zawieszenia rat kredytów przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie Związku Banków Polskich.

Powrót do normalności może potrwać

Ankietowanych zapytano także o to, kiedy w ich ocenie można spodziewać się ponownego otwarcia stacjonarnych oddziałów banków. Według 64 proc. badanych, placówki banków wrócą do normalnej pracy za trzy miesiące lub w jeszcze bardziej odległym okresie, a tylko 9 proc. ocenia, że stanie się to w przyszłym miesiącu.

Sondaż został przeprowadzony przez Kantar między 9 a 27 kwietnia br. W badaniu wzięło udział 113 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Czytaj także:

II etap luzowania obostrzeń. Oto najważniejsze zmiany