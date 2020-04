Musk i Bezos przetransportują ludzi na Księżyc. Nasa wybrała wykonawców misji Artemis

Do zaprojektowania i budowy lądowników załogowych HLS (Human Landing System) NASA wybrała firmy:

Blue Origin – konsorcjum National Team pod wodzą Blue Origin, prywatnego przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego założonego przez Jeffa Bezosa. W jego skład wchodzą jeszcze Lockheed Martin, Northrop Grumman i Draper

Blue Origin zapowiada, że opracuje trzystopniowy lądownik ILV (Integrated Lander Vehicle). Konstrukcja ma zostać wyniesiona za pomocą rakiety New Glenn i systemu startowego ULA Vulcan. Dynetics opracuje lądownik Dynetics Human Landing System, który także ma zostać wyniesiony za pomocą rakiety ULA Vulcan. Inicjatywa SpaceX to statek Starship, który zostanie wyniesiony za pomocą należącej do firmy Elona Muska rakiety Super Heavy.

Amerykanie wracają na Księżyc

Łączna wartość zamówień w ramach programu NextSTEP-2 opiewa na 967 milionów dolarów w pierwszym 10-miesięcznym okresie bazowym. Po tym czasie NASA zadecyduje, które firmy dostaną dalsze kontrakty na przeprowadzenie misji demonstracyjnych. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy pełnych wersji lądowników i wykonanie generalnych testów. Jeśli misje demonstracyjne się powiodą, NASA z wybranymi firmami podpisze kontrakty na realizację lądowań w ramach programu Artemis, w tym załogowego lądowania na Księżycu w 2024 roku.

– Dzięki tym kontraktom Ameryka idzie naprzód z ostatnim krokiem niezbędnym do lądowania astronautów na Księżycu przed 2024 roku. Będzie to także ten niesamowity moment, w którym zobaczymy pierwszą kobietę stawiającą stopę na powierzchni Księżyca – komentował administrator NASA Jim Bridenstine.

