Restauracja w Jaśle znów działa. Zakaz obeszła sposobem

Od 4 maja rząd, w ramach „odmrażania” gospodarki, zniósł zakaz działania hoteli i pensjonatów. Wszystkie restauracje i punkty gastronomiczne wciąż muszą jednak czekać na ponowne otwarcie, a jedzenie serwować mogą tylko na wynos. Furtkę pozwalającą ominąć to ograniczenie podsunął przedsiębiorca z Jasła, prowadzący jednocześnie hotel i restaurację. Pozwolił swoim gościom na wynajęcie pokoju za złotówkę i to tam zanosi klientom posiłki przygotowane w hotelowej kuchni. W ten sposób działa zgodnie z przepisami, dość bezpiecznie, a przy tym pozwala podróżnym i innym amatorom jego kuchni na smaczne posiłki poza domem.

Grzegorz Schabiński zapewnia, że pokoje są dezynfekowane po każdym kliencie. Zgodnie z przepisami wszyscy goście zostają zameldowani w hotelowych dokumentach. Jak tłumaczy w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, „należy przyjść do recepcji hotelu, w którym po okazaniu dowodu osobistego zostanie wynajęty pokój hotelowy. Czas wynajmu to – nieprzekraczalne – 2 godziny (pokoje są różne: jedynka, dwójka, nawet 8-osobowe) w cenie 1 zł. Już w recepcji do danego pokoju zamawia się posiłek i reguluje należność.

Jeśli jesteście ciekawi, poniżej restauracyjne menu:

rosół z makaronem,

schabowy z kością z ziemniaczkami lub frytkami i surówką,

schab XXXL z ziemniaczkami lub frytkami i surówką,

schab z morelą z ziemniaczkami lub frytkami i surówką,

schab z kiełbasą z ziemniaczkami lub frytkami i surówką,

schab ze śliwką z ziemniaczkami lub frytkami i surówką,

karkówka w sosie z ziemniaczkami i surówką,

pierogi,

deser – ciasto domowe.

Czytaj także:

Jak dotkliwie koronawirus uderzy w branżę IT?Czytaj także:

Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarówCzytaj także:

Piłkarskie przysłowia sprawdzają się także na rynkach