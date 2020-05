Kolejny dzień protestu przedsiębiorców. „Napięta sytuacja w Warszawie”

– Są już pierwsze osoby zatrzymane prewencyjnie, dalsze czynności będą wykonywane z nimi w komendach na terenie garnizonu stołecznego policji. Osoby te zostały zatrzymane w związku z art. 54 kodeksu karnego, czyli za łamanie obostrzeń. Po raz kolejny mamy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem, jak również naruszeniem innych przepisów, jak na przykład obowiązku noszenia maseczek – powiedział Sylwester Marczak w rozmowie z Onetem. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji dodał, że „jedna z osób została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza”, a wobec osób, które nie zastosowały się do przepisów wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa, będą kierowane wnioski o ukaranie do sanepidu.

„Napięta sytuacja w Warszawie”

Sytuację na bieżąco relacjonuje dziennikarz Onetu Bartłomiej Bublewicz. „Napięta sytuacja w Warszawie. Policja apeluje o rozejście się ale nie wypuszcza ludzi z kordonu, także nas – dziennikarzy” – napisał na Twitterze.

Jednym z liderów protestu przedsiębiorców jest kandydat na prezydenta RP Paweł Tanajno. – Rząd nie tylko się nie zaopiekował nami, przedsiębiorcami, ale nawet nie realizuje podstawowych funkcji, które powinien realizować w związku z epidemią. Czyli nie wypłaca odszkodowań za straty związane ze swoją działalnością – powiedział w rozmowie z Onetem.

