Gwiazdowski: Firmy nie płacą sobie nawzajem, to potęguje kryzys. Studio Balkon odc. 6

Polskie firmy w dobie COVID

Prof. Robert Gwiazdowski w "Studiu Balkon" wskazywał, że wiele firm przestanie istnieć nie bezpośrednio z powodu epidemii koronawirusa, ale z powodu zatorów płatniczych. Okazuje się, że wielu przedsiębiorców nie płaci sobie nawzajem faktur, chcąc w ten sposób poprawić swoją płynność.

– Memoriałowa zasada rozliczania zobowiązań podatkowych jest jedną z przyczyn tworzenia zatorów płatniczych, które pogarszają płynność. To są te pieniądze, które emituje państwo i są kreowane w obszarze banków komercyjnych, ale z drugiej strony to są te pieniądze, które w gospodarce już są. Przepływy tych pieniędzy bywają często blokowane. Często dzieje się to świadomie. Faktycznie jest tak, że jeden przedsiębiorca nie płaci drugiemu, bo po prostu nie ma pieniędzy.

Przedsiębiorcy do niepłacenia zachęcani są przez system podatkowy – mówi Gwiazdowski.