Dr Lewandowska: Firmy rodzinne na zakręcie epidemii | STUDIO BALKON #7

Family Business Week

„Dylematy firm rodzinnych. Aktualne wyzwania i bieżące tematy” – pod takim hasłem będzie odbywała się tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. Koronawirus pokrzyżował plany organizatorów i wydarzenie musiało przenieść się w całości do internetu. Zmieniono również samą formułę wydarzenia, które będzie odbywało się przez pięć kolejnych dni (18-22 maja).

– Myślę, że jesteśmy w bardzo wyjątkowym momencie. To, co my zrobimy, zdecyduje o tym, jak będą żyły nasze dzieci. Popatrzyliśmy systemowo na wsparcie problemów firm rodzinnych i wyszło nam, że w godzinę się tego nie da zrobić. Wszystkiego nie da się również omówić w cały jeden dzień i dlatego tematy zostały rozłożone na cały tydzień. Każdego dnia będzie podejmowany inny temat. Na przykład w poniedziałek będziemy dyskutować o tym, jak zarządzać płynnością finansową, gdzie zmniejszać koszty, bo przecież nie wszystkie możemy zmniejszać – mówi dr Adrianna Lewandowska, inicjatorka Kongresu.

Family Business Week będzie poruszał pięć kluczowych obszarów:

firma (poniedziałek)

przywództwo (wtorek)

majątek (środa)

właściciel i rodzina (czwartek)

globalne otoczenie firmy (piątek)

W wydarzeniu ma wziąć udział ok. 2 tys. uczestników z całego świata.

Firmy rodzinne w dobie COVID-19

Dr Adrianna Lewandowska podkreślała w „Studiu Balkon”, że w dobie koronawirusa jesteśmy atakowani zewsząd negatywnymi wiadomości; tak było szczególnie na początku trwania pandemii. Jednym z kluczy do sukcesu jest tzw. realny optymizm.

– Musimy interpretować fakty w sposób optymistyczny. Nie patrzmy na wydarzenia, które mówią nam, że jest trudniej. Na ich podstawie pomyślmy co w tym zrobić. Utrzymywanie stanu realnego optymizmu jest obowiązkiem każdego z nas – podkreśla.

Dodaje również, że wiele firm martwi się o swoją przyszłość, a w przypadku firm rodzinnych ten problem jest jeszcze bardziej specyficzny. Firma jest bowiem majątkiem rodzinnym, w której to pracują – często od pokoleń – wszyscy jej członkowie. Jej upadek, poza aspektem finansowym, jest także tragedią rodzinną. Do tego dochodzą jeszcze problemy z zarządzaniem bieżącą sytuacją w firmie.

– Są dwa główne wątki, które obecnie spędzają sen z powiek przedsiębiorców. Pierwszy: nie ma pieniędzy, które były deklarowane jako rządowe wsparcie. One wciąż nie docierają. Są one konieczne dla krwiobiegu firm i pomogą one utrzymać płynność finansową. Drugą rzeczą jest transparentność samego procesu odblokowywania. Przedsiębiorcy potrzebują jasnych wytycznych. Potrzebują też danych do tworzenia scenariuszy przewidujących. O tym też będziemy rozmawiać podczas Family Business Week – mówi dr Adrianna Lewandowska.