Sprzedano najdroższe sneakersy w historii. Za ile poszły pierwsze „jordany”?

Czy to efekt dokumentalnego serialu „The Last Dance” („Ostatni taniec”), wyświetlanego na Netfliksie i będącego najpopularniejszym dokumentem wszech czasów? Być może. W każdy razie na aukcji Sotheby's, szacownego domu aukcyjnego, który specjalizuje się raczej w sprzedaży obrazów Picassa i Matisse'a niż trampek, pierwsze „jordany” zostały sprzedane za 560 tys. dolarów.

Tym samym przebiły inny produkt Nike'a – w 2019 roku rekord ustanowiły 1972 Nike Waffle Racing Flat „Moon Shoe” (437,5 tys. dolarów). Tamte buty to jedyny egzemplarz z wyprodukowanych 12, który pozostał przy życiu. Zostały stworzone dla sportowców, którzy przygotowywali się do igrzysk olimpijskich w Monachium.

Obecne „jordany” Michaela Jordana są podpisane i były używane przez supergwiazdę NBA w początkach kariery w Chicago Bulls. Właśnie o czasach Jordana w Bullsach opowiada serial „The Last Dance”. To prawdziwy fenomen. Pierwsze odcinki obejrzało po ponad 6 mln Amerykanów. Serial stał się jednym z najpopularniejszych na świecie. Wciąż pozostały dwa ostatnie odcinki do obejrzenia, ponieważ Netflix wypuszcza jedynie 2 odcinki tygodniowo, z zamkniętej 10-odcinkowej serii.