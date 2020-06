„Afera metkowa" Jessiki Mercedes. Głos w sprawie zabrał prezes UOKiK

– Czekamy na wyjaśnienia ze strony przedsiębiorcy, których zażądaliśmy (…). Weryfikujemy, po pierwsze, jaka jest skala tego typu nieprawidłowości, ile osób kupiło tego typu produkt, ale również na ile przedsiębiorca wywiązuje się z deklaracji, którą podjął, aby zwracać pieniądze tym konsumentom, którzy tego zażądali, poczuli się oszukani, zostali wprowadzeni w błąd. Więc tutaj czekamy na to, aby usłyszeć w jaki sposób ten, wcale nie duży przedsiębiorca wywiązuje się z tych obowiązków – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, w programie „Money. To się liczy".





– Wartość tego produktu była budowana na wizerunku, że jest tworzony od początku do końca w Polsce, a skoro nie jest, to możemy mówić o wadzie istotnej produktu i m.in. dlatego żądamy, by przede wszystkim przedsiębiorca zwrócił pieniądze tym konsumentom, którzy tego zażądali – dodał.

Jessica Mercedes o Veclaim w 2019 roku

– Żeby zrobić coś tańszego, musiałabym szyć w Chinach z tańszych materiałów i być na poziomie sieciówkowym – mówiła o ubraniach Veclaim Jessica Mercedes w 2019 roku w wywiadzie dla portalu Kozaczek.pl. – Dlatego stawiamy na naturalne tkaniny, szyjemy w Polsce – tłumaczyła, dodając, że chciałaby, żeby odzież była tańsza, ale „nie da się” . – Wprowadzam tańsze linie do Veclaim, t-shirty, one są w stu procentach szyte w Polsce, z organicznej bawełny, będą w formie personalizacji związanej z astrologią – mówiła influencerka.

Dwie metki

Wątpliwości co do tego, czy Veclaim nadal trzyma się tej polityki, pojawiły się pod wpływem materiału opublikowanego przez stylistkę Karolinę Domaradzką na Instagramie. Zamieściła ona nagranie z metką Veclaim, pod którą widać inną metkę – Fruit of the Loom. To amerykańska marka, której koszulki można kupić za kilkanaście złotych. Dostępne obecnie t-shirty Veclaim kosztują z kolei minimum 199 zł.

Odkrycie wywołało liczne głosy krytyki w środowisku modowym. „To po co tyle było o transparentności i szyciu w Polsce? Gdzie wiarygodność marki?” – pisał na blogu dziennikarz Michał Zaczyński. „Uważam, że jeśli marka komunikuje się jako produkująca w Polsce, powinna brać odpowiedzialność za te słowa, a elementy produkowane gdzie indziej po prostu oznaczać” – komentowała blogerka modowa i dziennikarka Harel. Liczne komentarze zamieszczały fanki na Instagramie Jessiki Mercedes.

Jessica Mercedes wyjaśnia

Blogerka i założycielka Veclaim odniosła się do tej sytuacji. W oświadczeniu zapewniła, że nie chce, żeby „pozostały jakiekolwiek niedomówienia” , a DNA jej marki jest pokazanie, że w Polsce można tworzyć rzeczy „ wyjątkowe, na światowym poziomie” .

Jessica Mercedes podkreśliła, że najważniejszym etapem tworzenia produktów modowych jest dla Veclaim etap kreacji. „Największą siłą VECLAIM jest etap kreacji: unikatowe wzory, zabawa formą i nadawanie pozornie prostym rzeczom sznytu, za który je lubicie. To jest nasz core. Ciągle coś wymyślamy, testujemy, sprawdzamy, szukamy nowych pomysłów. Basic’owym modelom dodajemy vibe” – wyjaśniała.

W Polsce „kluczowe procesy”

Dodała, że jej ambicją jest, by „kluczowe procesy związane z tworzeniem marki toczyły się w Polsce” . „To tu wymyślamy, zdobimy, tworzymy kampanie. Tu płacimy podatki. W ostatnich miesiącach zdecydowaliśmy się wprowadzić do marki linię Basic. I przy okazji, faktycznie, na niewielkiej części kolekcji przetestować nowy model współpracy, jakim jest zakupienie do tworzenia naszych finalnych ubrań półproduktów od zagranicznego partnera” – pisała.

Jessica Mercedes zapewniła, że wybrała markę, która jest ekspertem w tworzeniu „dobrej jakości produktów basic’owych” . „Fruit of The Loom to nie pójście na skróty czy tani substytut. To najlepszy basic na rynku, z historią i jakością. Na tych basicach zbudowaliśmy linię kreatywną części kolekcji” – stwierdziła, ponownie zapewniając, że „cała reszta procesu twórczego ma miejsce lokalnie” .

Zła komunikacja?

„Produkty, w których – podkreślę – tylko jeden z wielu elementów, sam basic, powstał poza Polską, stanowią zaledwie kilkanaście procent obecnego stocku. Dla nas to test, jeden z wielu projektów, nie zmiana filozofii” – wskazała wówczas blogerka.