Kebab jest polski? Są na to papiery

Kebab to danie, które stało się popularne w wielu regionach świata. Co ciekawe, za sprawą konkursu PARP, można powiedzieć, że jest to „polska specjalność żywnościowa”.

Ostatni konkurs dofinansowań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z funduszy europejskich promował eksport małych i średnich firm. W ramach akcji zdecydowano się dofinansować m.in. „polską specjalność żywnościową” firmy Damak Kebab. Nie trudno się domyślić, jaka potrawa stanowi główny przysmak serwowany przez pracowników firmy. Kebab „polską specjalnością żywnościową”? W pierwszej rundzie konkursu „Internacjonalizacja MŚP" złożono 55 wniosków o dofinansowanie ekspansji zagranicznej małych i średnich firm – poinformował Business Insider. Łączna suma dofinansowania sięga prawie 26 mln zł. Jak opisuje wspomniane źródło, m.in. pojawił się wniosek o finansowe wsparcie „promocji zagranicznej produktów spożywczych wpisujących się w polskie specjalności żywnościowe”. Jak się okazuje, nie trzeba było serwować dań, które faktycznie kojarzą się z tradycyjną polską kuchnią, aby otrzymać wsparcie. W ramach akcji dofinansowanie otrzymała firma Damak Foods. Jak podaje Business Insider, w grę wchodzi 408 tys. zł z funduszy unijnych, które za pośrednictwem PARP pomoże sfinansować projekt promocji zagranicznej firmy Damak Kebab.