Gotówka powoli umiera. Dwa finansowe rekiny już zarabiają na tym krocie

Dla takich firm jak Square i jej aplikacji Cash App, czy Venmo, której właścicielem jest PayPal, to wiadomość wręcz doskonała. Ich aktywa rosną od początku roku, ponieważ ludzie unikają fizycznych rachunków i banknotów oraz monet. Robią zakupy online i wysyłają płatności cyfrowo w coraz bardziej pozbawionym granic świecie. Używanie walut papierowych leciało na łeb na szyję już przed pandemią koronawirusa, ale podczas niej spadek pogłębił się, jak wynika z badań Banku Rezerw Federalnych w San Francisco.

Akcje PayPal wzrosły o 65 proc., podczas gdy Square zwiększył swoją kapitalizację ponad dwukrotnie, tylko w 2020 r. Akcje obu firm osiągnęły najwyższy poziom w historii. Biorąc pod uwagę sprzyjające trendy, prawdopodobne jest, że każda z firm będzie dalej rosnąć.

Analitycy giełdowi są tego szczególnie pewni w odniesieniu do Square i jej popularnej aplikacji Cash App. W poniedziałek analityk Andrew Jeffrey z SunTrust podniósł swoją prognozę dla docelowej ceny akcji firmy Square, zarządzanej i współstworzonej przez Jacka Dorseya (współtwórcę Twittera), do 150 dolarów za akcję – to prawie 20 proc. więcej niż obecne. „Square podczas pandemii wygrał. Funkcjonalność Cash App okazała się wyjątkowa. Naszym zdaniem może ona ostatecznie zastąpić tradycyjne konta czekowe” – napisał w raporcie Jeffrey.

Skąd ta popularność?

Square i PayPal to nowoczesne banki dla młodszych użytkowników, twierdzą analitycy. Zgadzają się, że Square – głównie dzięki aplikacji Cash App – staje się współczesną wersją starego oddziału banku dla społeczności lokalnej, ale dla pokolenia Millenialsów i pokolenia Z. – Klienci wyraźnie przenoszą się do neobankowych usług Square – powiedział Kenneth Hill, analityk Rosenblatt Securities.

Hill podniósł swoją ocenę firm do „kupuj”, dodając, że „w miarę rozwoju Square, wprowadzania na rynek i zarabiania na wielu usługach w ekosystemach płatności i finansów, stanie się podstawowym narzędziem i firmą”.