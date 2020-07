6 mld dolarów w jeden dzień? Elon Musk jest bogatszy niż Warren Buffett

Elon Musk jest bogatszy niż Warren Buffett. Z Bloomberg Billionaire Index wynika, że majątek prezesa Tesli wzrósł w piątek 10 lipca o ponad 6 mld dolarów, po tym gdy akcje producenta elektrycznych aut osobowych wzrosły o 11 proc. Musk stał się tym samym siódmą najbogatszą osobą na świecie. Bloomberg podaje, że wartość całego majątku Amerykanina szacuje się na przekraczającą 70 mld dolarów.

Sukcesy Tesli

Rok 2020 dla wielu właścicieli firm jest jednym z tych, o których chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Do tej grupy nie należy jednak Elon Musk. W środę 1 lipca podczas notowań na giełdzie w Nowym Jorku, akcje Tesli osiągnęły poziom 1120 dolarów, co stanowiło nowy rekord firmy prowadzonej przez Elona Muska. Przy takiej cenie, kapitalizacja spółki to niemal 210 mld dolarów, czyli więcej, niż wszystkie inne koncerny motoryzacyjne świata, a także tak legendarne marki, jak np. Coca-cola, Cisco, Disney, Exxon, czy potentat logistyczny Merck. W ten sposób Tesla weszła do czołowej dwudziestki najbogatszych spółek na Wall Street.

Czytaj także:

Co trzecia firma chce kupować auta. Idzie lepsze