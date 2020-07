Skandal z udziałem córki prezydenta. Reklamowała... fasolę

„Jeśli to Goya, to musi to być dobre”. Ten wpis w języku angielskim i hiszpańskim wywołał oburzenie wśród amerykańskich internautów. Jest to bowiem slogan reklamowy firmy Goya, producenta fasoli, który zamieściła na Twitterze, wraz ze zdjęciem córka prezydenta Donalda Trumpa - Ivanka.

Cała sytuacja jest jeszcze bardziej oburzająca, gdy pozna się jej kontekst. W zeszłym tygodniu w Białym Domu obyło się spotkanie prezydenta z prezesem firmy Robertem Unanue, podczas którego szef Goya wychwalał zdolności przywódcze Trumpa. – Donald Trump jest dla nas błogosławieństwem. Jest nie tylko liderem, ale także twórcą – mówił po spotkaniu Unanue.

Goya jest największym latynoskim producentem żywności zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedz prezesa firmy, rozpoczęła akcję bojkotującą produkty Goya. W odpowiedzi Unanue stwierdził, że nie ma zamiaru przepraszać, a bojkot jest próbą ograniczenia wolności wypowiedzi.

Wielu internautów dopatruje się w opublikowanym zdjęciu konfliktu natury etycznej. Ivanka Trump jest bowiem oficjalnie zatrudniona jako doradca w Białym Domu. Ich zdaniem nie powinna więc reklamować produktów konkretnej firmy, a zdjęcie z puszą czarnej fasoli to przekroczenie granic etycznych. Zaznaczają również, że to niesmaczne, że Ivanka użyła wyłącznie hasła promocyjnego firmy.

Inni wprost zarzucają konflikt interesów. Według Departamentu Sprawiedliwości USA „pracownik publiczny nie może używać swojej stanowiska do prywatnych zysków” .

