Ból brzucha po lodach z automatu? Kontrola sanepidu może wyjaśniać, co jest przyczyną częstych dolegliwości

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przebadał wyrywkowo automaty z lodami na terenie województwa zachodniopomorskiego. Efekty tej kontroli nie są zbyt optymistyczne. Po zbadaniu 39 obiektów położonych w najpopularniejszych punktach turystycznych okazało się, że w aż 105 z 195 pobranych próbek z 21 partii wykryto zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriaceae.

Bakterie Enterobacteriaceae występują naturalnie w jelicie grubym człowieka, jednak w przypadku znalezienia ich w produktach spożywczych można mieć powody do zmartwienia. Fakt taki świadczy o niedochowaniu wymogów higienicznych, zwłaszcza mycia i dezynfekcji maszyn do produkcji lodów. W przypadku osób o mniejszej odporności lub klientów z chorobami układu pokarmowego, Enterobacteriaceae mogą doprowadzać do przykrych dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Po zakończeniu kontroli Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał 10 decyzji administracyjnych, nakazujących skuteczne wyczyszczenie i dezynfekcję sprzętu oraz powierzchni produkcyjnych. Do czasu spełnienia tych wymogów oraz dodatkowego przeszkolenia obsługi, dane zakłady otrzymały zakaz dalszej produkcji i sprzedaży lodów. Sanepid zapowiedział już, że kontrole będą ponawiane i obejmą też inne zakłady.

