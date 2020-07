Zdjęcie Donalda Trumpa wywołało skandal w USA. Prezydent reklamuje producenta fasoli?

Na początku lipca w Białym Domu obyło się spotkanie prezydenta USA z prezesem firmy Robertem Unanue, podczas którego szef Goya wychwalał zdolności przywódcze Trumpa. – Donald Trump jest dla nas błogosławieństwem. Jest nie tylko liderem, ale także twórcą – mówił po spotkaniu Unanue.

Unanue porównał też amerykańskiego prezydenta do swojego dziadka, który po przyjeździe do USA z Hiszpanii od podstaw zbudował firmę Goya, co według firmy ma być idealnym przykładem spełnienia „American dream” przez imigranta. Słowa prezesa największego latynoskiego producenta żywności zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych bardzo przypadły do gustu Donaldowi Trumpowi, któremu często zarzuca się prowadzenie antyimigranckiej polityki.

Jednak wypowiedz prezesa firmy rozpoczęła akcję bojkotującą produkty Goya pod hasztagiem #Goyaaway (nawiązanie do wyrażenia „go away”, czyli „idź stąd”). Do akcji dołączyli też politycy partii Demokratycznej. W odpowiedzi Unanue stwierdził, że nie ma zamiaru przepraszać, a bojkot jest próbą ograniczenia wolności wypowiedzi.

Trumpowie stają w obronie firmy

W odpowiedzi na bojkot firmę postanowili wesprzeć zwolennicy amerykańskiego prezydenta oraz Ivanka Trump. Córka amerykańskiego prezydenta zamieściła na Twitterze slogan reklamowy firmy Goya „Jeśli to Goya, to musi to być dobre” wraz ze swoim zdjęciem z puszką fasoli.

Następnie do akcji dołączył sam amerykański prezydent. Najpierw Donald Trump zamieścił na swoim Instagramie grafikę „I love Goya”. Potem prezydent poszedł jeszcze dalej i zamieścił fotografię przedstawiającą jak siedzi uśmiechnięty przy biurku w Białym Domu, na którym stoją produkty firmy Goya m.in. ciastka, mleko kokosowe i fasolka w puszce.

Wielu internautów dopatruje się w opublikowanych zdjęciach konfliktu natury etycznej. Prezydent USA nie powinien reklamować konkretnych produktów czy firm. Podobnie Ivanka Trump, która jest oficjalnie zatrudniona jako doradca w Białym Domu. A Biały Dom w swoim oświadczeniu na ten temat stwierdził jedynie, że nie można krytykować Ivanki za „okazanie osobistego wsparcia firmie, która była niesprawiedliwie bojkotowana i wyśmiewana”.

Dodatkowo pojawiają się oskarżenia, że Donald Trump próbuje w ten sposób instrumentalnie wykorzystać historię firmy w celu pokazania się jako polityka sprzyjającego mniejszości latynoskiej.

