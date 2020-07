Marcin Prokop ofiarą oszustów. „Żeby w pierdlu pogryzły ich...”

„Ostrzeżenie – kolejni oszuści próbujący wykorzystywać wizerunek rozpoznawalnych osób, w tym mój, do wyłudzenia od was pieniędzy” – napisał Marcin Prokop na Instagramie. Dziennikarz do wpisu dołączył screen artykułu o platformie inwestycyjnej dla kryptowalut, pod którym m.in. zamieszczone zostało jego zdjęcie.

Marcin Prokop przestrzegał użytkowników mediów społecznościowych i zaapelował o to, by udostępnili jego post. „Nie dajcie się nabrać, nigdy nie miałem i nie będę miał nic wspólnego z podobnymi »ofertami«. Podajcie dalej, żeby przestrzec innych. a wszelkim naciągaczom i złodziejom, żerującym na naiwności innych życzę, żeby w pierdlu pogryzły ich chore na syfilis szczury. Albo coś podobnego” – kontynuował dziennikarz we wpisie na Instagramie.

Użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli, że nazwisko dziennikarza w tytule publikacji nie zostało odmienione. „Podejrzane jest już nazwisko w mianowniku”, „Sam brak deklinacji nazwiska może wzbudzać oba” – czytamy w komentarzach. „Chyba nikt nie uwierzy w zdobycie fortuny w jedną noc” – napisała kolejna internautka.

