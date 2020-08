Rynek wreszcie rośnie! Kupujemy nowe auta

Skumulowana liczba rejestracji po siedmiu miesiącach 2020 r. jest niższa od tej zanotowanej w 2019 roku. Ale tutaj zmiany raczej nie ma się co spodziewać, bo pierwsza połowa roku – jak wynika z danych Samaru – była druzgocąca dla rynku, z powodu pandemii COVID-19.

Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, choć nadal boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, zanotował w lipcu znacznie mniejszy spadek sprzedaży niż w kwietniu i maju (gdy sięgał on kilkudziesięciu procent), a także niż w czerwcu. Trzeci miesiąc z rzędu rośnie liczba zarejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W opinii instytutu „tendencja powolnego wzrostu popytu to efekt kumulacji wielu czynników, takich jak adaptacja społeczeństwa do życia z koronawirusem, sukcesywne łagodzenie obostrzeń z nim związanych, czy „odmrożenie” gospodarki przez władze. W efekcie klienci zaczęli stopniowo wracać do salonów samochodowych i realizować odłożone w marcu, kwietniu czy maju decyzje o zakupie samochodów. Jednocześnie importerzy, dealerzy oraz niezależne firmy coraz częściej oferują sprzedaż aut za pośrednictwem internetu, co ogranicza do minimum potrzebę osobistego kontaktu ze sprzedawcą”.

Według prognoz IBRM Samar, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5t wyniesie ok. 475 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 55 tys. egzemplarzy.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w lipcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 48 260 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 11,93 proc. mniej niż rok wcześniej oraz o 17,93 proc. więcej niż w czerwcu 2020 roku. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 31,36 proc.

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowała Dacia – o 45,97 proc.

Liderem lipca 2020 roku została Skoda, przed Toyotą i Volkswagenem.

Czytaj także:

Automat czy manual. Jakie skrzynie biegów wybieramy w 2020 roku?