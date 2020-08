Wanda Buk ma już nową pracę. Będzie członkiem zarządu PGE

Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji odpowiedzialna m.in. za wdrażanie technologii 5G poinformowała, że rezygnuje z pełnionej funkcji. Tego samego dnia PGE wydało oficjalny komunikat o zmianach w zarządzie. Stanowisko wiceprezesa ds. regulacji obejmie... Wanda Buk.

W Ministerstwie Cyfryzacji pracuje od 11 stycznia 2016 roku. Zaczęła od funkcji dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dwa i pół roku później, w lipcu 2018 r., została awansowana do rangi podsekretarza stanu.

„Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych”. – czytamy na stronie resortu. Najbardziej kojarzona jest jednak z szerzeniem wiedzy i obalaniem mitów na temat technologii 5G.

„Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją, dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście” – napisała na Twitterze Wanda Buk, potwierdzając złożenie rezygnacji.

Z ministerstwa do państwowej spółki

Niespełna kilka godzin po zamieszczeniu twitta, Polska Grupa Energetyczna opublikowała oficjalny komunikat dotyczący zmian w zarządzie spółki.

„Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że 18 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji” – napisano.

Redukcje etatów w administracji

Planowane zmiany w rządzie mogą dotknąć nie tylko ministrów, ale także szeregowych urzędników. Od kilku tygodni coraz głośniej mówi się o tym, że część ministerstw może zostać zlikwidowana. Rząd ma planować powrót do mniejszej liczby, silniejszych resortów. Jak informował w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”, może to doprowadzić do redukcji nawet 20 proc. etatów urzędniczych.

