PKN Orlen będzie ekologiczny? Podano datę osiągnięcia neutralności klimatycznej

Ministerstwo Klimatu przedstawiło wczoraj zaktualizowany program Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Zawarto w nim trzy filary transformacji polskiego sektora energetycznego. Jednym z nich jest mocny akcent na odnawialne źródła energii i ograniczenie emisji CO2. Dziś deklaracje w tym temacie złożył PKN Orlen.

„9 września 2020 roku zarząd spółki zaakceptował aspiracje PKN Orlen S.A. w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Spółka planuje zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. oraz w energetyce o 33 proc. CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Spółka szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2, w tym m.in. nakłady na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie, a także portfel inwestycji biopaliwowych, wyniosą ponad 25 mld zł do 2030 roku” – czytamy w komunikacie.

Firma zakłada, że do 2030 roku uda się zredukować emisję CO2 z rafinerii o 20 proc., a w elektrowniach o 33 proc. Osiągnięcie założeń ma być możliwe dzięki inwestycjom na poziomie 25 mld złotych.

