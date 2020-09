CBA: Zatrzymania w sprawie MPWiK. Korupcja i ustawianie przetargów

Delegatura CBA w Warszawie wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie zatrzymała dwie osoby podejrzane o ustawianie przetargów. Wśród zatrzymanych jest zastępca kierownika sieci kanałowej ds. eksploatacji w MPWIK w Krakowie oraz były kierownik Działu TSU w PWiK Przemyśl.

Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA, zatrzymane osoby są podejrzane o ustawienie w 2018 roku przetargów na korzyść spółki, która dostarczyła do MPWiK w Krakowie oraz PWiK w Przemyślu zestaw do inspekcji rur i kanałów oraz samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów. W oficjalnym komunikacie dodano także, że „są to kolejne zatrzymania w prowadzonym śledztwie związanym z ujawnionymi przestępstwami o charakterze korupcyjnym, w którym w lipcu 2019 roku zarzuty przedstawiono m.in. dyrektorowi jednej z warszawskich spółek miejskich”.

Jak informuje CBA, podejrzani usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

