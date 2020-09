Najbezpieczniejsze samochody rodzinne do przewożenia dzieci

Początek września to tradycyjnie czas, kiedy rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych stają przed nie lada wyzwaniem zorganizowania swoim pociechom bezpiecznych dojazdów do placówek edukacyjnych. Kto ma dzieci w tym wieku ten wie, jak wymagająca może być codzienna logistyka, zwłaszcza gdy rodzina jest liczna, a dzieci poza szkołą czy przedszkolem uczęszczają jeszcze na rozmaite zajęcia dodatkowe. Lekko licząc ma się wtedy kilka kursów z dziećmi dziennie.

Kompleksowego zestawienie „Safest Family Cars 2019”, opracowane zostało przez Euro NCAP. Jeśli chodzi o tylko jedną kategorię: bezpieczeństwa dziecka w samochodzie, to na podstawie tych testów ranking przygotował Carsmile. Tak powstał subranking najbezpieczniejszych dla dzieci samochodów rodzinnych. Jest w nim w sumie aż 48 modeli aut, ponieważ na każdej pozycji samochody zostały sklasyfikowane ex aequo.

Marką, która zdominowała subranking „bezpieczeństwo dziecka” za 2019 rok jest Mercedes-Benz. Pierwsze miejsce w klasyfikacji zajęły ex aequo Mercedes CLA oraz Subaru Forester. Według Euro NCAP zabezpieczają one dzieci jadące w samochodzie w 91 proc. co jest najwyższym wynikiem uzyskanym w testach zderzeniowych aut rodzinnych.

Na uwagę zasługują także bardzo wysokie miejsca, z punktacją tylko nieznacznie odbiegająca od zwycięzców, samochodów ze znacznie niższej półki cenowej: VW Golfa, Renault Clio oraz Skody Octavii. Dwa pierwsze wg testów zderzeniowych wykonanych w 2019 roku, chronią dzieci w 89 proc. a Skoda Octavia w 88 proc. Dało to opisywanym modelom odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w zestawieniu.

