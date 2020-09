Kobieta pokieruje bankiem na Wall Street. Pierwszy raz w historii

Jane Fraser została ogłoszona nową szefową Citibanku. To pierwszy przypadek w historii, gdy na najwyższym stanowisku w banku obecnym na Wall Street zasiądzie kobieta. Oficjalnie Fraser zastąpi w roli dyrektora generalnego Michaela Corbata w lutym 2021, ale już teraz rozpocznie się proces wdrażania jej w nowe obowiązki.

Gwiazda sektora

Jane Fraser przez ekspertów i kolegów z branży uważana jest za gwiazdę i prawdziwy talent. W swojej karierze przeszła przez niemal wszystkie sektory bankowości, skąd też przekonanie rady nadzorczej, że będzie najlepszą kandydatką na nowe stanowisko.

Awans Fraser został uznany przez środowisko za krok we właściwym kierunku. Sektor bankowy jest jednym z najbardziej zabetonowanych, jeśli chodzi o równouprawnienie i możliwość awansu kobiet na stanowiska kierownicze. Sam ustępujący dyrektor zarządzający miał przyznać w wewnętrznej komunikacji, że to przełomowy moment i powód do dumy dla całej grupy Citibanku. Fraser zasłynęła nie tylko ze swoich kompetencji, ale także z otwartości, z jaką mówiła o trudnościach, jakie przeszła jako młoda kobieta. Przyszła dyrektor generalna Citibanku opowiadała, jak trudno jest kobietom, szczególnie młodym matkom w sektorze bankowym.

