Siedziba legendarnej firmy na sprzedaż. Jednak smutek jest zbyteczny. Jak to możliwe?

Wiele marek samochodów ma siedziby, które są tak naprawdę ich domami. Dla Rolls-Royce’a to Goodwood, dla Lamborghini – Sant’Agata Bolognese, a dla Ferrari Maranello. Dla McLarena domem jest brytyjskie Woking.

Właśnie w Woking znajduje się McLaren Technology Center (MTC). Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii, a przekonacie się, jak wyjątkowe to miejsce.

W budowanym przez kilka lat na przełomie tysiącleci MTC mieści się rozległy obiekt o powierzchni 123,5 akra, w którym znajdują się jedne z najbardziej zaawansowanych obiektów testowych i produkcyjnych w branży motoryzacyjnej. McLaren wytwarza w MTC monocoque’i z włókna węglowego, które stanowią podstawę zarówno samochodów wyścigowych, jak i drogowych, z których wszystkie charakteryzują się aerodynamiką opracowaną w tunelu aerodynamicznym o długości 476 stóp.

Miejsce ma udogodnienia, które pozwalają zadbać o dobre samopoczucie pracowników McLarena. Do kafeterii na 700 miejsc prowadzą schody zaprojektowane tak, aby zapewnić przepływ krwi po posiłku, a jeśli pożądany jest jeszcze większy przepływ krwi, jest tu centrum fitness z rzadko fotografowanym krytym basenem.

No i właśnie gruchnęła wieść, że olśniewające McLaren Technology Center jest na sprzedaż. Cena? 259 milionów dolarów, a zatem sporo.

Tyle tylko, że to jest fragment finansowej operacji restrukturyzacji firmy, którą McLaren zapowiedział już na początku roku. Producent aut i właściciel teamy Formuły 1 nie ukrywa, że nie ma najlepszego czasu, ale do złożenia broni jeszcze długa droga (i oby nigdy się to nie stało).

W każdym razie operacja sprzedaży to mechanizm „sale & lease-back”, czyli „sprzedaj i weź w leasing”. McLaren sprzeda Woking, ale w nim pozostanie, płacąc nabywcy ratę leasingową co miesiąc.

A oto oficjalne oświadczenie firmy, będące odpowiedzią na doniesienia o „końcu McLarena”.

„Potencjalna sprzedaż i leasing zwrotny naszej globalnej siedziby oraz wyznaczenie banków, które będą doradzać nam w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i podwyższenia kapitału, są częścią kompleksowej strategii, którą ogłosiliśmy na początku tego roku. Opierając się na krótkoterminowych środkach, które wprowadziliśmy latem, inicjatywy te zapewnią silniejszy bilans i zapewnią, że McLaren Group będzie miała trwałą platformę dla długoterminowego wzrostu i inwestycji. Proponowana sprzedaż i leasing zwrotny odzwierciedla najlepsze praktyki wśród wiodących firm i nie będzie miała wpływu na naszą codzienną działalność”.

A zatem Woking pozostaje siedzibą i domem McLarena. W leasingu.