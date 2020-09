Kolejna państwowa posada Szymona Dziubickiego. To mąż wiceminister Gembickiej

Szymon Dziubicki swoją karierę zawodową związał ze spółką Skarbu Państwa Agencją Rozwoju Przemysłu. Jak informuje Onet, 27-latek jest w niej zatrudniony na stanowisku wicedyrektora biura public relations i marketingu. W ubiegłym roku zasiadł w radzie nadzorczej należącego do ARP przedsiębiorstwa Energia Euro Park, a w lipcu 2020 roku został członkiem rady nadzorczej ARP Games. – Szymon Dziubicki został powołany do rady nadzorczej ARP Games 15 lipca 2020 roku. Posiada odpowiednie kwalifikacje, a także spełnia wszystkie wymogi formalne do tego, aby pełnić funkcję członka rad nadzorczych – przekazał w rozmowie z Onetem Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kim jest Szymon Dziubicki? Wykształcenie i życie prywatne

Szymon Dziubicki ukończył prawo na UMCS w Lublinie oraz kurs z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i komunikacji strategicznej na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Uzyskał także dyplom MBA, a obecnie kształci się w tematyce innowacyjnej gospodarki na Uniwersytecie Warszawskim.

Onet informuje, że Szymon Dziubicki jest przyjacielem wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, z którym poznał się jeszcze podczas studiów na UMCS. Żoną 27-latka jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka, która w wyborach parlamentarnych w 2019 roku z powodzeniem ubiegała się o mandat posła z listy Prawa i Sprawiedliwości.

