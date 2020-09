Elon Musk zapomniał imienia syna? „Brzmi jak hasło”

Na początku maja przyszedł na świat syn Elona Muska i Grimes, a para nadała dziecku nietypowe imię X Æ A-Xii. To właśnie o kilkumiesięczną pociechę pary zapytał jeden z uczestników konferencji prasowej, która miała miejsce w berlińskiej fabryce Giga. Wizytujący ją Musk został tam zapytano o to „jak się ma X Æ A-Xii”, co jest pierwszą wersją imienia nadanemu dziecku miliardera i artystki. Dyrektor generalny SpaceX w pierwszej chwili nie zrozumiał pytania, by po chwili dopytać, czy rozmówca ma na myśli jego dziecko. – To brzmi jak hasło – zażartował Musk dodając, że jego syn ma się dobrze, a następnym razem będzie towarzyszył w trakcie wizyty swojemu ojcu. Fragment konferencji prasowej trafił już do sieci, gdzie doczekał się kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń.

Modyfikacja imienia

Kiedy w maju tego roku Grimes i Elon Musk ogłosili, że zostaną rodzicami i przedstawili imię swojego dziecka, pisały o tym media na całym świecie. Chodziło nie tylko o szalenie popularną parę ekscentrycznych rodziców, ale też o imię. X Æ A-12 to niezwykły wybór, nawet jak na standardy tych dwoje. Okazuje się jednak, że kreatywne zapędy artystki i biznesmena zahamowało kalifornijskie prawo. Stanowi ono, że dzieciom tamtejszych par można nadawać imiona składające się jedynie z 26 liter angielskiego alfabetu. Cyfry nie wchodzą więc w grę. Grimes, czyli Claire Elise Boucher wyjaśniała w mediach społecznościowych, że w związku z tymi ograniczeniami imię zostanie lekko zmienione. Teraz jej dziecko nazywa się „X Æ A-Xii”. Piosenkarka pisała, że nie jest rozczarowana, a rzymska numeracja „wygląda lepiej”.

Tym, którzy jeszcze nie znają wyjaśnienia, tłumaczymy znaczenie wyjątkowego imienia dziecka. Jak pisała na Twitterze 32-letnia Claire „Grimes” Boucher, „X” oznacza niewiadomą, znaną z matematyki; Æ – po elficku wymawiane jak „AI”, oznacza sztuczną inteligencję i/lub miłość; „A-12” to z kolei poprzednik SR-17, ulubionego nieuzbrojonego statku powietrznego pary; samo „A” ma także symbolizować piosenkę „Archangel”, uwielbianą przez Grimes.