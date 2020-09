Estée Lauder w kosmosie? Na ISS leci niecodzienna przesyłka

Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już niebawem wezmą udział w największym przedsięwzięciu komercyjnym w historii istnienia ISS. NASA poinformowała, że w kosmos poleci dziesięć flakonów nowego produktu marki kosmetycznej Estée Lauder. Będą to prototypowe serum do pielęgnacji skóry. Co ciekawe, kosmetyki nie lecą na ISS, aby zostały przetestowane. Celem kosztownej przesyłki jest... kampania reklamowa.

Nakręcą reklamę na ISS

Zadaniem astronautów będzie nagranie zachowania kosmetyków w próżni. Wnętrza Międzynarodowej Stacji Kosmicznej posłużą jako plan zdjęciowy do najnowszej kampanii reklamowej Estée Lauder. Nie będzie to pierwsze tego typu wykorzystanie stacji, ale za to będzie decydowanie najbardziej angażujące. NASA zakłada, będzie to początek dużo szerszej współpracy z biznesem. Agencja, która w najbliższych latach planuje ponownie wysyłać kosmonautów zdecydowanie dalej niż orbita Ziemi. W najbliższym czasie (za około 4 lata) planowany jest początek misji Artemis, której założeniem jest powrót ludzi na powierzchnię Księżyca. Na Srebrnym Globie stanie wtedy również pierwsza kobieta w historii.

Czytaj także:

Elon Musk: Kolejna wersja Starshipa gotowa za tydzień. Poleci w kosmos