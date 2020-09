„Wypracowaliśmy już umowę”. Trump ogłosił, że TikToka przejmą Walmart i Oracle

– Do wczoraj wszystko, o czym mówili to był TikTok, TikTok. Wypracowaliśmy już umowę, myślę, że Walmart kupi ich razem z Oracle i ich prezesem Larrym Allisonem. To będzie niesamowite połączenie – ocenił Trump.

Prezydent USA dodał, że poprosił właścicieli korporacji zainteresowanych kupnem TikToka o przekazanie pięciu miliardów dolarów na fundusz edukacyjny. – Abyśmy mogli uczyć ludzi o prawdziwej historii naszego kraju. Prawdziwej historii, nie fałszywej – podkreślił na wiecu wyborczym w Fayetteville w Karolinie Północnej.

– Zbliżamy się do finalizacji tej umowy i cała technologia będzie utrzymywana tutaj, prawdopodobnie przeniosą się do wspaniałego stanu Teksas – dodał Trump.

Co dalej z TikTokiem w USA?

Administracja Trumpa domagała się wydzielenia części TikToka, która działa na amerykańskim rynku z chińskiej firmy ByteDance. Prezydentowi USA zależało, aby dane Amerykanów były przetwarzane na terenie USA, ponieważ polityka firmy w zakresie prywatności mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Trump wyznaczył chińskiej spółce ultimatum, w ramach którego, jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. sprzedaży, to od 20 września na terytorium USA wejdzie w życie zakaz pobierania aplikacji. Prezydent USA o porozumieniu ws. przejęcia części TikToka przez Walmart i Oracle poinformował na dobę przed upływem wyznaczonego terminu.

Z wydzielonej części spółki powstanie nowa firma, która będzie nosić nazwę TikTok Global. Według agencji Bloomberg, Oracle planuje objąć 12,5 proc. udziałów w TikTok Global, podczas gdy Walmart Inc. powiedział, że wstępnie zgodził się na zakup 7,5 proc. udziałów. W pięcioosobowym zarządzie spółki cztery miejsca mają przypaść Amerykanom, w tym jedno dyrektorowi generalnemu Walmartu Dougowi McMillonowi.