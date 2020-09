Były poseł chce kupić słynny browar. „Teraz wszystko w rękach Grupy Żywiec”

W czwartek pisaliśmy, że Grupa Żywiec przekazała pracownikom Browaru Zamkowego Cieszyn informację o możliwym zamknięciu browaru. W oświadczeniu podkreślono, że jeśli do końca pierwszego kwartału 2021 roku nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki, zakończy ona swoją działalność.

Aktywnie działamy w kierunku sprzedaży i jest naszym priorytetem, aby do takiej transakcji doprowadzić – czytamy w oświadczeniu Grupy Żywiec.

W komunikacie podkreślono, że zamiar „jest podyktowany przeciwnościami rynkowymi wzmocnionymi dodatkowo przez pandemię” . Grupa Żywiec twierdzi, że przez COVID-19 spadło zainteresowanie piwami rzemieślniczymi, co miało uderzyć także w Browar Zamkowy w Cieszynie. Sprawą 174-letniego browaru i jego pracowników zainteresowała się burmistrz Cieszyna. Zapowiadając spotkanie z prezesem zarządu browaru Gabriela Staszkiewicz podkreśliła, że jest on ważny dla regionu i władz.

Marek Jakubiak chce kupić Browar Zamkowy Cieszyn

Okazuje się, że ratunek dla browaru może przyjść ze strony biznesmena i byłego posła. Marek Jakubiak w sobotę poinformował bowiem za pośrednictwem Twittera, że jest zainteresowany nabyciem Browaru Zamkowego Cieszyn. Co więcej, nawiązał już kontakt z właścicielem. „Teraz wszystko w rękach Grupy Żywiec” – skwitował były kandydat na prezydenta Polski.

Jakubiak. Poseł od browarów

Marek Jakubiak ma doświadczenie w przemyśle piwnym. Nim wszedł do polityki, najpierw jako poseł, a później kandydat na prezydenta, zbudował imperium browarnicze. Jego najsłynniejszy biznes to browar w Ciechanowie, z którego rozwinął się holding Browary Regionalne Jakubiak. Na fali popularności piw kraftowych i regionalnych milioner produkował ponad 30 marek piwa, z których najsłynniejsze to Ciechan. Obecnie do spółki należą browary Ciechan, Lwówek (wydzierżawiony) i Biskupiec.

Browar w Cieszynie. Najstarszy i szacowny

Browar Zamkowy w Cieszynie powstał w 1846 w dawnej rezydencji należącej do Habsburgów, z ich inicjatywy. To najstarszy polski browar, w którym piwo warzy się metodami tradycyjnymi, przy użyciu otwartych kadzi fermentacyjnych. Kolejne procesy warzenia mają miejsce w komorach wydrążonych w górze zamkowej. Browar warzy piwo Cieszyńskie, Brackie i Żywiec Porter.

