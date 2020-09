Miłośnicy wina powinni zamknąć oczy. 50 tys. litrów trunku wylało się na ulicę

W hiszpańskiej miejscowości Villamalea, która położona jest w południowo-wschodniej części kraju, niedaleko Walencji, doszło do niecodziennej awarii. Jak donoszą lokalne media, w wyniku rozszczelnienia zbiornika w jednej z miejscowych winnic, na ziemię wylało się około 50 tys. litrów wina. Film z wydarzenia zamieściło na Twitterze Radio Albacete. Dla wielu osób ten widok może być naprawdę smutny.

Nie mogli nic zrobić

Jak twierdzą pracownicy winnicy, którzy nagrali film, jedyne co pozostało im w tej sytuacji, to udokumentować całe wydarzenie. W momencie, gdy zorientowali się, że ze zbiornikiem dzieje się coś nieprawidłowego, na jakąkolwiek interwencję było już za późno. Postanowili więc chociaż nagrać dość widowiskowy film, który szybko stał się bardzo popularny w mediach społecznościowych. Twitta z nagraniem udostępniło blisko 13 tys. osób i zebrał on już prawie 51 tys. polubień.

W komentarzach pod twittem radia można znaleźć wiele podpowiedzi pomysłowych internautów. Twierdzą oni, że sprawę dało się na kilka sposobów uratować.