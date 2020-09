Poczta Polska zredukuje zatrudnienie. Zachęci pracowników do odejścia

Program dobrowolnych odejść zostanie uruchomiony niebawem w Poczcie Polskiej. Ma być on skierowany do pracowników administracji i osób, które mają dodatkowe źródło dochodów. Chodzi głównie o pracowników, którzy pobierają już świadczenia emerytalne – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Nie wiadomo jeszcze, na jakich warunkach zostaną przeprowadzone zwolnienia i jaka jest planowana skala redukcji etatów. Co ciekawe, informacje o planowanych zwolnieniach zbiegają się z informacjami o zmniejszeniu etatów w administracji publicznej, a także instytucjach takich jak NFZ, ZUS, czy KRUS.

Wypłaty największym kosztem

W danych wykazanych za 2019 rok wypłaty dla pracowników zajmowały najwyższą pozycję na liście kosztów Poczty Polskiej. Były o 4,6 proc. wyższe niż w 2018 roku i wyniosły 4,7 mld zł. Jednak to nie grupa, której zaproponowane zostaną zwolnienia stanowi najliczniejszą grupę pracowników. Aż 25 tys. etatów z 78 tys. stanowią listonosze, których program ma nie obejmować.