Elon Musk z kontraktem od Pentagonu. SpaceX dostanie 149 mln dolarów

SpaceX zbuduję wojskowego satelitę dla Pentagonu. Firma Elona Muska wygrała przetarg zorganizowany przez armię Stanów Zjednoczonych, którego wartość to 149 mln dolarów. Zadaniem firmy będzie skonstruowanie urządzenia, które będzie zdolne do śledzenia lotu rakiet. To pierwszy kontrakt SpaceX na budowę satelity dla wojska. Do tej pory firma zajmowała się wyłącznie wysyłaniem tego typu obiektów na pokładzie swoich rakiet Falcon 9.

Kto wystrzeli satelitę?

Dodatkową dużą kwotę firma może zainkasować za wystrzelenie nowego satelity. Informacje na temat potencjalnego dostawcy sprzętu na orbitę nie zostały podane, ale dość naturalne byłby, gdyby to właśnie SpaceX zajęło się także transportem satelity w kosmos.

Firma zyskała dużo większe zaufanie amerykańskiej administracji po tym, jak na zlecenie NASA przeprowadziła pierwszy od ponad dekady załogowy lot na ISS z terytorium Stanów Zjednoczonych. Misja Demo-2, która pod koniec października doczeka się kontynuacji w postaci Crew 1, była przełomem nie tylko dla SpaceX, ale także dla całego amerykańskiego programu lotów kosmicznych.