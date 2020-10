Kontrowersyjny pomysł Bolta. Firma oferuje „urlop psiacierzyński”

„Rzadko piszemy o tym, co dzieje się u nas w firmie. Ale czasami dzieje się coś, z czego jesteśmy dumni - i czym chcemy się z wami podzielić”. – czytamy w instagramowym poście polskiego oddziału Bolta. O co chodzi? O jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów, o którym od dawna słyszeliśmy. Firma oferuje bowiem... „urlop psiacierzyński”. „Właśnie rozszerzyliśmy pakiet benefitów pracowniczych o urlop… psacierzyński. Pracownicy, którzy zdecydują się na adopcję zwierzaka ze schroniska otrzymają 3 dni dodatkowego, płatnego urlopu - żeby spędzić trochę czasu z nowym członkiem rodziny” – czytamy dalej.

Pies, jako sposób na urlop?

Czy tego typu akcje to dobry pomysł? Mamy poważne wątpliwości. Od razu przychodzą do głowy liczne prośby, które co roku w okresie wakacji powtarzają przedstawiciele schronisk i lekarze weterynarii. Zwierząt nie powinno się kupować, czy adoptować, jako prezent. W przypadku akcji Bolta nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś postanowi wziąć do domu zwierzę tylko po to, aby mieć trzy dni urlopu.

Dobrym pomysłem jest jednak urlop wsteczny. Akcja dotyczy bowiem również osób, które adoptowały psa lub kota w ciągu minionych dwóch lat. Jest to ciekawa forma nagrodzenia pracowników za dobry uczynek. Jednocześnie przyznawana jest osobom, które faktycznie zrobiły to z potrzeby serca.