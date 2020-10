Pamiętacie Teslę wystrzeloną w kierunku Marsa? Właśnie obok niego przelatuje

Pamiętacie głośną akcję wystrzelenia w kosmos czerwonej Tesli Roadster z manekinem w stroju astronauty za kierownicą? Właśnie minęła Marsa. Samochód na pokładzie rakiety Falcon Heavy należącej do SpaceX wysłano w kierunku Czerwonej Planety 6 lutego 2018 roku z bazy na Florydzie.

Tesla z własną orbitą

Pojazd został wysłany na orbitę, która przypomina tę, po której wokół Słońca krąży Mars. Dzięki temu Starman będzie się zbliżał do Czerwonej Planety jeszcze wielokrotnie. Jego rok trwa 557 dni. Należy też doprecyzować, co to znaczy „blisko” Marsa. Jak informuje SpaceX, samochód minął właśnie sąsiadującą z nami planetę o... siedem milionów kilometrów.

Debiutancki lot rakiety

Starman został wyniesiony w kosmos w luku bagażowym rakiety Falcon Heavy, dla której był to dziewiczy rejs. Konstrukcja jest połączeniem trzech boosterów rakiety Falcon 9, co pozwala na wyniesienie w kosmos dużo większego ładunku. Podczas pierwszego lotu tę funkcję pełniła właśnie Tesla Roadster, co do ostatniej chwili było trzymane w tajemnicy. Co ciekawe, poza widowiskowymi lądowaniami trzech boosterów jednocześnie, program Falcon Heavy nie przyniósł wielu spektakularnych rezultatów. SpaceX dość szybko wstrzymało jego rozwój. Firma skupiła się na wypracowaniu rakiety Super Heavy, której zadaniem będzie wyniesienie w kosmos statku Starship.