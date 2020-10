Zmiana czasu na zimowy już niedługo. Kiedy przestawimy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy czy też letni w Polsce jest umocowana w rozporządzeniu premiera z 2016 roku, w którym opisano terminy zmiany czasu na lata 2017-2021. Czas letni w 2020 roku wprowadziliśmy 29 marca, o godz. 2. Wtedy spaliśmy godzinę krócej, a godzinę na zegarach zmieniano z 2 na 3.

Zmiana czasu 2020. Zmiana czasu na zimowy w Polsce

Na zmianę czasu trzeba jednak poczekać jeszcze niecałe dwa tygodnie. Zgodnie z rozporządzeniem w 2020 roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w Polsce w niedzielę 25 października. Czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany równo o godz. 3. Następnie zmienione zostaną godziny na zegarach z godz. 3 na godz. 2.

Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego – brzmi rozporządzenie.

Zmiana czasu – jak co roku – wywołuje dyskusję, czy w ogóle warto jeszcze stosować te roszady. W Polsce zmiana czasu obowiązuje od 1977 roku bez przerwy (wcześniej obowiązywała w kilkuletnich okresach). Wiele wskazywało na to, że rok 2021 będzie ostatnim, gdy będziemy zmieniać czas – Parlament Europejski wyraził na to zgodę. Jednak jak dotąd państwa unijne nie dogadały się w tej sprawie. Według wstępnych ustaleń zmiana miałaby wprowadzać permanentny czas letni.