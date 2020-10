Co czwarty polski kierowca kupuje opony przez internet. Można wysłać je kurierem?

Wpływ pandemii koronawirusa i wynikającego z niej lockdownu odbił się również na branży oponiarskiej. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), bazując na danych Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA), w pierwszym półroczu znacząco zmniejszyła się sprzedaż we wszystkich segmentach.

Spadek sprzedaży opon

Najwyższy, prawie trzykrotny spadek, odnotowano w przypadku opon do samochodów lekkich dostawczych, a do osobówek – aż o 26 proc. Dwucyfrowe spadki dotyczą też klasy opon – o 1/3 rzadziej kupowaliśmy opony klasy budżetowej, o 27 proc. – średniej, a o 14 proc. – premium. Przesunięcie sezonu wymiany ogumienia spowodowało, że dopiero pod koniec drugiego kwartału sprzedaż opon letnich i całorocznych wzrosła.

Choć większość polskich kierowców (57 proc. w 2017 roku) decyduje się na zakup bezpośredni w warsztatach, autoryzowanych serwisach i sklepach, to rośnie odsetek tych, którzy opon szukają przez internet. Polacy cenią bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i porady ekspertów – mimo przywiązania do zakupów stacjonarnych, warto w obecnych, niepewnych czasach rozważyć zakupy online. Na portalach można znaleźć informacje techniczne, profesjonalne doradztwo i opinie użytkowników, co zdecydowanie skraca czas decyzji i pomaga wybrać odpowiedni produkt.

Co wziąć pod uwagę, kupując opony przez internet?

Po pierwsze, trzeba zdecydować, czy będzie to komplet nowego czy używanego ogumienia. Choć w 2018 roku większość Polaków zdecydowała się kupić nowe ogumienie zimowe (61 proc. respondentów), to opony używane cieszą się sporym zainteresowaniem na rynku zbytu. A używane, mimo że tańsze, nie zawsze znaczą gorsze.

Przy wyborze właściwych opon, kluczowe jest dostosowanie ich rozmiaru i parametrów (m.in. indeks prędkości, nośność, zachowanie na mokrej nawierzchni) do modelu samochodu. Wiele ofert z używanymi oponami można znaleźć na popularnych portalach aukcyjnych, takich jak Allegro czy OLX. Z kolei nowy komplet najlepiej kupić w e-sklepach motoryzacyjnych.

Wysyłka opon kurierem. U każdego przewoźnika inaczej

Będąc po drugiej stronie, czyli jako sprzedający, warto rozważyć wysyłkę opon kurierem. By mieć pewność, że przesyłka zostanie przyjęta do realizacji i dotrze bezpiecznie do odbiorcy, trzeba koniecznie sprawdzić wymagania poszczególnych przewoźników. O czym warto pamiętać?

W przypadku DPD oraz UPS każdą oponę należy spakować pojedynczo – oznacza to pozostawienie opony bez dodatkowej folii czy kartonu. W dowolnym miejscu należy owinąć oponę szarą taśmą do pakowania paczek i na nią nakleić nalepkę adresową.

Kurier FedEx wymaga opakowania opony tekturą, folią stretch albo folią termokurczliwą.

InPost nie określa dokładnych zasad pakowania opon – mogą być pakowane po dwie sztuki, ułożone na sobie. Można je zawinąć w folię. Co istotne, ich średnica nie powinna przekroczyć 15″, bo do tej wielkości będą liczone jako paczka standardowa.

Opony wysyłane Pocztą Polską należy okleić taśmą pakową, na którą naklejana jest etykieta adresowa. Przewoźnik pozwala na wysłanie dwóch opon, położonych na sobie.