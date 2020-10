Żebrowski czyta Szycowi „Pana Tadeusza”. „Zobaczcie historię jednego zakładu”

W środę 14 października na YouTubie opublikowany został nowy spot McDonald’s. „Michał Żebrowski dotychczas zamawiał burgery tylko z jednego miejsca. Borys Szyc obiecał, że znajdzie przynajmniej tak samo dobre, jeśli nie lepsze. Czy się udało? Zobaczcie historię jednego zakładu” – czytamy w zapowiedzi reklamy. W trwającym niespełna minutę spocie wystąpili aktorzy Michał Żebrowski i Borys Szyc.

Zakład Michała Żebrowskiego i Borysa Szyca. Kto wygrał?

– One są za każdym razem lepsze – ocenił Michał Żebrowski, który z apetytem jadł kanapkę. - To teraz musisz mi poczytać „Pana Tadeusza”, bo one są z Maca – odpowiedział Borys Szyc. W kolejnych ujęciach widać Michała Żebrowskiego, który stoi na niskiej drabince z książką w ręce i charakterystyczną czapką na głowie. Przypomnijmy – Michał Żebrowski zagrał Tadeusza Soplicę w filmie pt. „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Od wczoraj do chwili publikacji tekstu reklamę odtworzono ponad 4,6 tys. razy. Możliwość publikowania komentarzy została zablokowana.