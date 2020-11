Maffashion splagiatowała dresy z przeszyciami? „Tej marki nie znałam”

Eppram to marka założona przez Lanę Nguen oraz Julię Kuczyńską znaną jako Maffashion. Do oferty została wprowadzona właśnie nowa linia dresów, które charakteryzują się oryginalnymi przeszyciami. Pudelek.pl otrzymał od swojej czytelniczki informację, że ubrania te przypominają dresy brytyjskiej marki Sampaix Studio. Redakcja wspomnianego portalu skontaktowała się z Maffashion z prośbą o komentarz w sprawie.

instagram

– Szczerze? Pierwszy raz widzę. Można mi wierzyć lub nie – powiedziała Maffashion w rozmowie z Pudelkiem. W dalszej części rozmowy podkreśliła, że nie zna wspomnianej marki i opisała także, w jaki sposób przebiega proces pracy nad projektami.