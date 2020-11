Prezes OncoArendi i brat byłego ministra zdrowia. Kim jest Marcin Szumowski?

Jego nazwisko stało się wyjątkowo popularne ze względów politycznych. Jednak osoby uważnie obserwujące polską gospodarkę, a szczególnie branżę biotechnologiczną wiedzą, że Szumowski od lat kojarzy się nie z były już ministrem zdrowia Łukaszem, a z jego bratem. Marcin Jan Szumowski od 2012 roku kieruje jedną z najbardziej obiecujących firma w branży, która właśnie podpisała kontrakt na blisko 1,5 mld zł.

Marcin Szumowski. Kim jest?

Spółką OncoArendi Therapeutics kieruje od grudnia 2012 roku. Jak czytamy na stronie internetowej spółki, jej głównym celem jest odkrywanie i opracowywanie nowych leków do wczesnych etapów badań klinicznych. Mają one pomagać w leczeniu chorób, które obecnie są nieuleczalne.

Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. W CV Marcin Szumowskiego widnieją takie uczelnie jak University of Massachussetts, University of Illinois, czy University of Nevada.

Poza OncoArendi Szumowski posiada udziały w kilku start-upach, a także w notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych Medicalgorithmics, której był prezesem.

W wywiadzie dla Pulsu Biznesu przyznał, że niedawne stanowisko jego brata raczej nie pomaga mu w spokojnej pracy. "nie dlatego, by istniał realny konflikt interesów, tylko dlatego, że jest to bardzo eksponowana pozycja i łatwo o ataki medialne" - mówił.

Czytaj też:

OncoArendi z umową na ok. 1,5 mld zł. Spółka Marcina Szumowskiego rozwinie lek na astmę i włóknienie płuc