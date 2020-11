Pierwsza korporacja w Polsce z taksówkami tylko dla osób z podejrzeniem COVID-19

Korporacja iTaxi, jako pierwsza, uruchamia nową usługę transportową, dedykowaną tylko i wyłącznie do transportu osób z podejrzeniem lub z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Transport będzie się odbywał z i do placówek medycznych oraz szpitali.

Oddzielne taksówki tylko dla chorych i zagrożonych

Samochody dedykowane transportowi osób chorych będą stanowiły nowy segment floty firmy i nie będą wykorzystywane do realizacji żadnych innych usług oferowanych przez firmę. Dedykowani i specjalnie przeszkoleni do realizacji tych kursów kierowcy, oprócz zainstalowanych w marcu przesłon oddzielających ich od strefy pasażera, zostaną wyposażeni w specjalne kombinezony ochronne, maseczki przeciwwirusowe, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.

Ze względu na bezpieczeństwo, zamawianie „taksówek-ambulansów” będzie możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem oddzielnej infolinii (pod numerem telefonu 22 439 00 21). Ta usługa transportowa nie będzie możliwa do zamówienia ani przez aplikację, ani przez panel biznesowy. Auta będą każdorazowo dezynfekowane i ozonowane. Rozmowy z zainteresowanymi wsparciem instytucjami medycznymi są już na etapie końcowym.

Kierowcy sami chcieli pomóc

– Z trwogą obserwujemy sytuację niewydolności transportu osób do placówek medycznych. Pacjenci, którzy oczekują – często godzinami – na przyjazd karetki są narażeni na utratę zdrowia lub życia. Dlatego postanowiliśmy działać i po raz kolejny włączyć się do walki ze skutkami pandemii COVID-19. Motorem napędowym naszych działań są też współpracujący z nami kierowcy – to oni wyrazili zainteresowanie i chęć niesienia pomocy właśnie w takiej formie. Równocześnie zapewniamy, że przewóz osób do szpitali będzie realizowany z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa, gdyż zdrowie naszych kierowców i pasażerów jest dla nas kwestią priorytetową – komentuje Jarosław Grabowski, prezes iTaxi.

Docelowo nawet kilkaset taksówek wożących pacjentów

Dla tej usługi zostanie także uruchomiony specjalny numer telefonu, tak aby zarówno medycy, jak i pacjenci mogli szybko skontaktować się z firmą. Pracownicy infolinii przejdą specjalne szkolenia, tak aby cały proces zamawiania i realizacji był możliwie jak najszybszy i przebiegał komfortowo. Pierwszych kilkanaście aut wyjedzie na ulice Warszawy 17 listopada. Firma deklaruje, że „jest mocno elastyczna i w zależności od rosnącego zapotrzebowania będzie zwiększać flotę nawet do kilkuset samochodów, będących wsparciem dla środowiska medycznego”.

