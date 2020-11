Padł rekord publicznej zbiórki pieniędzy w Polsce. 4 mln zł w 40 minut dla spółki z branży konopi

Wygląda na to, że branża konopna ma swoje 5 minut. Jedna ze spółek w niej działających właśnie ustanowiła absolutny rekord kraju. Kombinat Konopny zebrał 4 mln zł w 40 minut. Poprzedni rekord należał do Wisły, klubu sportowego z Krakowa. Wisła Kraków sprzedała akcje (40 tys.) o wartości 4 mln zł w 24 godziny w 2019 roku.

40 minut na rynku i wszystkie akcje poszły

Kombinat Konopny rozpoczął publiczną emisję akcji 16 listopada o 16:20 i tego samego dnia, a właściwie po 40 minutach, ją zakończył, z 4 mln zł na koncie. Akcje Kombinatu kupiło 700 osób. Gazeta.pl cytuje prezesa Kombinatu Konopnego S.A. Macieja Kowalskiego: – Dziś branża konopna przeżywa swoje „momentum” w Polsce i na świecie. To najlepszy czas, by Kombinat nabrał wiatru w żagle i stał się liderem odbudowy polskiego rynku konopnego. To się dzieje tu i teraz.

Konopie. Przyszłościowa branża

Kombinat Konopny zajmuje się pozyskiwaniem olejku CBD z konopi i zainwestuje w tekstylia, chce też odbudować polski przemysł konopny, oparty na jakości, jeden z filarów polskiego rolnictwa w przeszłości. Kombinat Konopny jest młodą firmą (działa od 2019 roku), ale jej szef ma dłuższą historię związków z branżą. Założył (w 2014 roku) firmę HemPoland, którą prowadził do 2018 roku. Wówczas kupiła ją za 100 mln zł kanadyjska firma The Green Organic Dutchman. Maciej Kowalski jest zwolennikiem legalizacji marihuany (także tej zawierającej THC) i działa w inicjatywie Wolne Konopie.

